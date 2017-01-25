Куда чаще всего за границу уезжают украинцы: пограничники раскрыли карты

В Государственной пограничной службе Украины назвали тройку стран, в которые украинцы выезжают чаще всего. Статистику ведомства в эфире "112 Украина" привел помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Это Польша – около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация – около 5 млн. И на третьем месте Венгрия – около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и на протяжении предыдущих лет", – рассказал он.

При этом Слободян отметил, что неизвестно, сколько из этих людей выехали с целью миграции.

"Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время на протяжении многих лет мы не спрашиваем цель их поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции. В прошлом году около 25 млн украинцев пересекли границу на въезд, и примерно это же количество, условно говоря, вернулись в Украину", – сказал он.

Напомним, в последние дни в сети разразилась жаркая дискуссия по поводу эмиграции из Украины. Сайт "Сегодня.ua" разобрался, почему украинцы хотят покинуть страну.