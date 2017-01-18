Лечили рак – получили гепатит: вирус обнаружили у маленьких пациентов в Кропивницком (видео)

У врачей родители объяснений не требуют – боятся. Ведь им еще лечиться в больнице

Лечили онкозаболевания – получили гепатит. Разные формы этого вируса обнаружили у маленьких пациентов в Кропивницком. После химиотерапии. Родители уверены – во всем виноват медперсонал. Но в больнице говорят – заразить малышей не могли.

Химиотерапию проводили в местной больнице. Ни операций, ни переливания крови не делали, но занесли гепатит, убеждена мама Софии.

"Поменяла бинтик одному ребенку, дотронулась на запекшуюся кровь, подошла, дотронулась до моего ребенка, влила туда, это без иглы вливается. Этот гепатит очень легко переносится", – говорит Алина Лысенко, мама Софии медсестра.

О том, что придется бороться с двумя болезнями, Алина узнала случайно. Поехала на обследование в другую клинику. Там и установили, что у Софии – гепатит С. И не у нее одной – у 10 пациентов этой же больницы – тот же диагноз. Списки – уже в благотворительном фонде. Родители просят помощи на лечение.

Это неполный список деток, которые находились в отделение гематологии ДОЛ Кропивницкий в 2016 году, у которых были обнаружены гепатит В и С.



У врачей родители объяснений не требуют – боятся. Ведь им еще лечиться здесь. Алине Лысенко – терять нечего. На химиотерапию сюда решила Софию не возить.

Главврач уверяет – в том, что пациенты с гепатитом лежали в общей палате – ничего страшного нет.

- Я лежала с ней в одной палате с девочкой с гепатитом

- Ну, лежали вы в одной палате, а дальше что? Гепатит не передается через руки и чихание.

Но медсестры в больнице уверяют – детки с гепатитом лечатся в отдельных палатах.

Эксперты уверяют – заразиться гепатитом в больнице несложно. Особенно во время уколов, капельниц или переливаний.

Сейчас детская областная больница Кропивницкого готовится к очередной городской проверке. Во время предыдущих – нарушений не обнаружили. А мама Софии пока ищет деньги на лечение дочки, но в какую больницу пойдут – не знает.

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