Легионеры присоединились к "Динамо" уже в Испании (видео)

Вида, Гонсалес,Антунеш и Мораес встретились с одноклубниками в отеле

Киевское "Динамо" прибыло в испанскую Марбелью на первый тренировочный сбор. Жить первая команда будет в отеле Westin La Quinta.

Молодежка отправилась в Испанию из Киева в полном составе, а первая команда воссоединилась уже в отеле, где к партнерам по команде присоединились легионеры – Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораес.

Отметим, что вместе с командой не смог вылететь вратарь Георгий Бущан – у него выявились проблемы с визой. Ожидается, что он присоединится к коллективу позже.

В программе обеих команд после прилета значится обед, отдых и вечерняя тренировка.