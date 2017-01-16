Легионеры присоединились к "Динамо" уже в Испании (видео)
Вида, Гонсалес,Антунеш и Мораес встретились с одноклубниками в отеле
Киевское "Динамо" прибыло в испанскую Марбелью на первый тренировочный сбор. Жить первая команда будет в отеле Westin La Quinta.
Молодежка отправилась в Испанию из Киева в полном составе, а первая команда воссоединилась уже в отеле, где к партнерам по команде присоединились легионеры – Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораес.
Отметим, что вместе с командой не смог вылететь вратарь Георгий Бущан – у него выявились проблемы с визой. Ожидается, что он присоединится к коллективу позже.
В программе обеих команд после прилета значится обед, отдых и вечерняя тренировка.
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