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Легионеры присоединились к "Динамо" уже в Испании (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/92_main.1484588129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/92_tn.1484588129.jpg Украина Вида, Гонсалес,Антунеш и Мораес встретились с одноклубниками в отеле

Легионеры присоединились к "Динамо" уже в Испании (видео)

Сегодня, 19:35

Вида, Гонсалес,Антунеш и Мораес встретились с одноклубниками в отеле


Киевское "Динамо" прибыло в испанскую Марбелью на первый тренировочный сбор. Жить первая команда будет в отеле Westin La Quinta.

Молодежка отправилась в Испанию из Киева в полном составе, а первая команда воссоединилась уже в отеле, где к партнерам по команде присоединились легионеры – Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораес. 

Отметим, что вместе с командой не смог вылететь вратарь Георгий Бущан – у него выявились проблемы с визой. Ожидается, что он присоединится к коллективу позже.

В программе обеих команд после прилета значится обед, отдых и вечерняя тренировка.  
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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