Лицензии ВУЗов в Крыму и "Л/ДНР" аннулированы – МОН

В Миноброзования отмечают, что эти учебные заведения являются нелегитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности

Лицензии более 70 высших учебных заведений, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, аннулированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В министерстве отмечают, что данная инициатива связана с тем, что украинские ВУЗы оказались на контролируемой российскими войсками территории Украины.

"Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 февраля приказами МОН № 14-л, 15-л и 16-л был утвержден перечень ВУЗов в количестве 71 заведения, которые лишены лицензий, то есть являются нелегитимными и не имеют права осуществления образовательной деятельности.

"Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий Порядок аттестации. Студентам ВУЗов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение, предоставляется право обучения в вузах Украины", – сообщают в МОН.

В министерстве напоминают, что в течение 2014-16 гг. из Донецкой, Луганской областей и Крыма было перемещено почти два десятка высших учебных заведений, которые в настоящее время успешно работают в Украине. В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных ВУЗов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которые во время вступительной кампании обратились около 3350 человек.