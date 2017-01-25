ЛитПолУкрБриг подготовлена по стандартам НАТО – Минобороны

Как сообщили в оборонном ведомстве, бригада представляет собой полностью готовое к боевым задачам подразделение

Литовско-польско-украинская бригада (ЛитПолУкрБриг) приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого было подтверждено приобретение бригадой полных операционных возможностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отметил командир ЛитПолУкрБриг, полковник Зенон Бжушко, согласно требованиям Технического соглашения между министерствами обороны стран-участниц бригада должна была пройти сертификацию до 24 января 2017 года.

Начальник штаба, подполковник ВС Литовской Республики Элигиюс Сенулис рассказал, что в декабре 2016 года во время многонационального командно-штабного учения Common Challenge-16 было проверено состояние боевой готовности бригады по системе оценки НАТО.

Во время учебы многонациональная сертификационная группа предложила некоторые изменения в операционных процедурах и организационно-штатной структуре командования бригады.

Как сообщается, риобретение полных операционных возможностей подтверждено Сертификационным письмом, подписанным руководителями польских, украинских и литовских оборонных ведомств.

"Мы получили навыки и умения в системе планирования, организации и выполнения задач", – рассказал заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.

По его словам, за действиями бригады в декабре 2016 года наблюдали министр национальной обороны Республики Польша Антоний Maцеревич, министр национальной обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

"Как результат, они подписали Сертификационное письмо, подтверждающее готовность бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО", – добавил Юданов и отметил, что ЛитПолУкрБриг является "вполне боеготовым подразделением".