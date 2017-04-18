Лобовое столкновение и мгновенная смерть пяти человек: подробности жуткого ДТП в Житомирской области

Сегодня, 11:47

Водитель автомобиля LADA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой 

  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: dsns.gov.ua
Фото: полиция
Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель
Фото: полиция
Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель
Фото: полиция
Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель
Фото: полиция
Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель
Фото: dsns.gov.ua
Авария произошла на 240 км автотрассы Киев – Ковель

Жуткое ДТП в Житомирской области, в котором погибли пять человек, произошло в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ 21099 и "Сузуки".

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно установлено, что около 17 часов на участке автодороги Киев – Ковель, вблизи с. Каменка, 52-летний водитель ВАЗ 21099, двигаясь в направлении г. Ковеля, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Сузуки" под управлением 20-летнего жителя Волыни", – рассказал в полиции.

В результате ДТП на месте погибли водители обоих автомобилей, а также 53 – летняя пассажирка ВАЗа и пассажиры "Сузуки" – супруги из Киева 1988 и 1980 годов рождения.

С тяжелыми травмами в больницу госпитализированы еще двое пассажиров "Сузуки" – 18-летний юноша и 37 – летняя женщина, жители Волынской области.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения"). Продолжается расследование.

Как сообщалось, авария произошла 17 апреля на 240 км автодороги Киев-Ковель в Олевском районе. В результате столкновения двух авто погибли водители обоих транспортных средств и трое их пассажиров. Еще двух пассажиров иномарки госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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