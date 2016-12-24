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Ломаченко и Усик сходили на допремьерный показ фильма о себе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/3_main.1482580379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/3_tn.1482580379.jpg Украина Знаменитые боксеры в Киеве посмотрели фильм "LOMUS: История одного рекорда"

Ломаченко и Усик сходили на допремьерный показ фильма о себе (фото)

Сегодня, 13:51

Знаменитые боксеры в Киеве посмотрели фильм "LOMUS: История одного рекорда"

фото: Сергей Ревера

В пятницу в Киеве состоялся допремьерный показ фильма Сергея Долбилова "LOMUS: История одного рекорда", который рассказывает о чемпионах мира WBO по боксу Василии Ломаченко и Александре Усике. На профи-ринге друзья и кумовья стали авторами исторических рекордов. Василий раньше всех завоевал два титула в разных весах – всего в седьмом бою. А Александру понадобилось меньше всего поединков, чтобы взять чемпионский пояс в первом тяжелом весе, 10 схваток. Ранее это достижение принадлежало Эвандеру Холифилду. На телевидении фильм будет из двух серий – отдельно о каждом боксере.

Также на презентации присутствовали президент Лиги профессионального бокса Михаил Завьялов, который вручил главным героям вечера свою новую книгу, вице-президент лиги Алина Шатерникова, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, серебряный призер Игр в Лондоне и партнер Усика и Ломаченко по олимпийской сборной Дениса Беринчик.
Василий Ломаченко, WBO, Александр Усик, Алина Шатерникова, Александр Красюк

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Авторы:

Сергей Ревера, Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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