Ломаченко и Усик сходили на допремьерный показ фильма о себе (фото)

В пятницу в Киеве состоялся допремьерный показ фильма Сергея Долбилова "LOMUS: История одного рекорда", который рассказывает о чемпионах мира WBO по боксу Василии Ломаченко и Александре Усике. На профи-ринге друзья и кумовья стали авторами исторических рекордов. Василий раньше всех завоевал два титула в разных весах – всего в седьмом бою. А Александру понадобилось меньше всего поединков, чтобы взять чемпионский пояс в первом тяжелом весе, 10 схваток. Ранее это достижение принадлежало Эвандеру Холифилду. На телевидении фильм будет из двух серий – отдельно о каждом боксере.

Также на презентации присутствовали президент Лиги профессионального бокса Михаил Завьялов, который вручил главным героям вечера свою новую книгу, вице-президент лиги Алина Шатерникова, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, серебряный призер Игр в Лондоне и партнер Усика и Ломаченко по олимпийской сборной Дениса Беринчик.