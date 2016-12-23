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Ломаченко: "Не думаю, что бой с Пакьяо состоится. Боб Арум просто раскручивает меня" http://www.segodnya.ua/img/article/7825/86_main.1482514621.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/86_tn.1482514621.jpg Украина Украинец был шокирован, что его предыдущий соперник сдался слишком рано

Ломаченко: "Не думаю, что бой с Пакьяо состоится. Боб Арум просто раскручивает меня"

Вчера, 19:37

Украинец был шокирован, что его предыдущий соперник сдался слишком рано

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (7-1, 4 КО) считает, что бой против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) вряд ли состоится. 

"Разговорами о Пакьяо Боб Арум раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все все знают.

Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался".

Ранее, напомним, сам Боб Арум также заявил о том, что ему удалось договориться о реванше Ломаченко против Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение на профи-ринге.
бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Боб Арум

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XSport

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