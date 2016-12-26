Ломаченко не против художественного фильма, а Усик хочет сыграть супергероя

В пятницу в Киеве состоялся допремьерный показ фильма Сергея Долбилова "LOMUS: История одного рекорда", который рассказывает о чемпионах мира WBO по боксу Василии Ломаченко и Александре Усике. На профи-ринге друзья и кумовья боксеры стали авторами исторических рекордов. Василий раньше всех завоевал два титула в разных весах - всего в седьмом бою. А Александру понадобилось меньше всего поединков, чтобы взять чемпионский пояс в первом тяжелом весе - 10 схваток. Ранее это достижение принадлежало Эвандеру Холифилду. На ТВ фильм будет из двух серий - отдельно о каждом боксере.

"Я не снимаюсь в кино, это все документальные фильмы. Ребята приезжают, спрашивают разрешение и снимают во время тренировочного процесса, потом берут интервью, - рассказывает о съемках Ломаченко. - О художественном фильме пока не думал, предложений не было. Но если бы было свободное время, то почему бы и нет? Чего хочется в будущем? Узнать, какой там следующий рекорд - титул в третьей категории за 10 боев или больше, и буду, наверное, нацеливаться на это. Я пока планирую остаться в этой категории, но не исключаю возможность подняться выше". По поводу боя-реванша в марте с Салидо Василий сказал так: "На самом деле мне уже не так интересно с ним боксировать и, наверное, больше делаю это уже для фанатов, для ребят, которые переживают из-за этого поражения действительно где-то больше, чем я". Украинец готов к грязным приемчикам, которые в прошлый раз использовал Салидо: "Думаю, проблем возникнуть не должно". А в возможность своего боя с Мэнни Пакьяо Хайтек не верит: "Лично мое мнение: Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя".

Усику фильм понравился, но в отличие от Василия, у которого есть кадры с детками, своих малышей Саша на экране не видит: "Не хочу внедрять детей в кино, меня показывают и этого достаточно". "Когда идет съемка, мне трудно что-то навязать. Я делаю так, как считаю нужным, я не играю, - говорит о работе перед камерой Усик. - В Голливуде я снимусь в кино по-любому. Кого сыграю? Пока не знаю. Супергероя? Может быть". На вопрос, какую суперсилу он тогда хотел бы, Усик хитро улыбнулся и ответил: "Летать. Хотя не знаю, я и так суперсильный".

Дома, в Крыму, у чемпиона WBO уже стоит елка, а дети ждут подарки: "Например, дочка попросила книжку про астрономию, ей нравится космос, и еще одну кухню. А сыновьям нравятся щенята из мультсериала "Щенячий патруль", они хотят такие игрушки. Я прихожу к тому, что Новый год - это семейный праздник. Мишенька спать будет, я не думаю, что ему нужны эти 12 часов, так что пусть отдыхает. Да, оливьешечку замутим однозначно, мандаринчики почистим, буду колотать бутылку и будет взрываться детское шампанское - зеленое, яблочное. На Рождество беру семью и едем к Василию Ломаченку, крестники встречаются с крестными. Колядовать? Я раньше это делал, знаю разные колядушки и засевалочки. Это мой первый бизнес, е-мае, я с этого деньги имел (смеется). Знаю такую: "Світ засвітився, Христос народився" или "Колядин, колядин, я у батька один, мене батько послав, щоб я грошей достав. Но сейчас уже, наверное, что-то новое есть, апгрейд. Может быть, репом читают".