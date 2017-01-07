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Луценко рассказал о миллиардах, которые ГПУ вернула государству http://www.segodnya.ua/img/article/7862/19_main.1483802330.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/19_tn.1483802330.jpg Украина Также в 2016 году были отменены почти тысяча незаконных судебных решений

Луценко рассказал о миллиардах, которые ГПУ вернула государству

Сегодня, 17:15

Также в 2016 году были отменены почти тысяча незаконных судебных решений

Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина
Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

Генеральная прокуратура Украины за прошлый год вернула государству 9 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По искам ГПУ на пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд гривен. Реально возвращены за год 9 млрд гривен", – написал он. Кроме того, в 2016 году были отменены почти тысяча незаконных судебных решений, чем предотвращены потери государства на 2,3 млрд гривен.

Напомним, 12 мая 2016 года парламент назначил главой ГПУ Юрия Луценко. Времени на раскачку Луценко решил не брать, и уже через неделю после его назначения начались задержания. ГПУ поймала на взятке сотрудников ГСЧС, на коррупционной схеме попался замминистра здравоохранения Роман Василишин, Луценко задержал экс-замминистра времен Януковича Александра Сухомлина и так далее.
Луценко, ГПУ, прокуратура, Юрий Луценко

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Источник:

"Сегодня"

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