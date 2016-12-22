Лучшая теннисистка Украины Свитолина восхитила поклонников желтым платьем (фото)

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими подписчиками в Instagram ярким фото в желтом платье.

Поклонники первой ракетки Украины одобрили снимок, наградив его почти двумя тысячами лайков, а также комплементами на разных языках.

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В этом году Элина завершила год на 14-м месте в рейтинге WTA и, таким образом, стала самой успешной теннисисткой в истории Украины. В 2016 году выиграла турнир в Куала-Лумпур и на корте заработала $1 677 851 призовых.

Сыграла в финале второго по значимости Итогового чемпионата года. По ходу сезона обыграла двух первых ракеток мира: Кербер и Серену Уильямс, став первой с 2010 года теннисисткой, которой это удалось.