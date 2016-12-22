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Лучшая теннисистка Украины Свитолина восхитила поклонников желтым платьем (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/40_main.1482438644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/40_tn.1482438644.jpg Украина Спортсменка собрала множество лайков и комплименты на разных языках

Лучшая теннисистка Украины Свитолина восхитила поклонников желтым платьем (фото)

Вчера, 22:30

Спортсменка собрала множество лайков и комплименты на разных языках

Элина Свитолина. Фото Instagram
Элина Свитолина. Фото Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своими подписчиками в Instagram ярким фото в желтом платье.

Поклонники первой ракетки Украины одобрили снимок, наградив его почти двумя тысячами лайков, а также комплементами на разных языках.

ПО ТЕМЕ: Опрос: спортсменка 2016 года в Украине

В этом году Элина завершила год на 14-м месте в рейтинге WTA и, таким образом, стала самой успешной теннисисткой в истории Украины. В 2016 году выиграла турнир в Куала-Лумпур и на корте заработала $1 677 851 призовых.

Сыграла в финале второго по значимости Итогового чемпионата года. По ходу сезона обыграла двух первых ракеток мира: Кербер и Серену Уильямс, став первой с 2010 года теннисисткой, которой это удалось.

svitolina
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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