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Лучшая украинская теннисистка начала сезон с победы в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7851/24_main.1483345008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/24_tn.1483345008.jpg Украина Элина Свитолина обыграла Монику Пуиг в первом раунде турнира в Брисбене

Лучшая украинская теннисистка начала сезон с победы в Австралии

Сегодня, 10:16

Элина Свитолина обыграла Монику Пуиг в первом раунде турнира в Брисбене

Элина Свитолина. Фото Instagram
Элина Свитолина. Фото Instagram

На старте турнира WTA Premier Brisbane International в Австралии первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио-2016 пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Элины станет американка Шелби Роджерс. Это будет вторая личная встреча между теннисистками. Предыдущую – в 2014 году на турнире в Осаке выиграла украинка со счетом 7:6, 4:6, 6:1.

Леся Цуренко снялась с соревнований и ее место в сетке заняла Катерина Бондаренко, которая в упорнейшем матче уступила восьмой сеяной – итальянке Роберте Винчи – 6:7, 7:6, 6:7.
Элина Свитолина, Леся Цуренко, WTA, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт, sapronov-tennis.org

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