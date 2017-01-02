Лучшая украинская теннисистка начала сезон с победы в Австралии

Элина Свитолина обыграла Монику Пуиг в первом раунде турнира в Брисбене

На старте турнира WTA Premier Brisbane International в Австралии первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио-2016 пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Элины станет американка Шелби Роджерс. Это будет вторая личная встреча между теннисистками. Предыдущую – в 2014 году на турнире в Осаке выиграла украинка со счетом 7:6, 4:6, 6:1.

Леся Цуренко снялась с соревнований и ее место в сетке заняла Катерина Бондаренко, которая в упорнейшем матче уступила восьмой сеяной – итальянке Роберте Винчи – 6:7, 7:6, 6:7.