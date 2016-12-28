Лучшие танцоры Украины – о тренировках в США и программах на сезон

Назарова и Ниитин рассказали нам, какой маскарад на льду устраивает им наставник и почему они не следуют тенденциям фигурного катания

После победы Александры Назаровой и Максима Никитина на национальном чемпионате по фигурному катанию мы разузнали у лучшей танцевальной пары страны о тренировках в США и программах в этом сезоне. Но в первую очередь мы поинтересовались, кто сопровождал их в Украине в отсутствие заокеанского наставника Игоря Шпильбанда.

Максим Никитин: Это наша первая тренер — Галина Чурилова, которая сделала все, чтобы мы дошли до этого уровня, чтоб так катались. Именно с ней мы начинали. И неважно, где мы будем находиться в будущем и у кого готовиться, она всегда будет нашим первым тренером, нашей второй мамой. Это очень дорогой для нас человек. Именно она все для нас построила.

— В честь чего подарили ей цветы после проката?

Александра Назарова: За то, что она нас десять лет вела и терпела, не давала нам расслабиться.

Максим: Наверное, даже больше десяти лет. Когда находимся в Украине и с ней видимся, всегда пытаемся выразить благодарность за все нервы, которые мы испортили, и за все время, которое она нам уделила.

— В Украине у вас сейчас почти нет конкуренции, но в США, в группе Шпильбанда, ее хватает. Как вам работается бок о бок с фигуристами такого класса? В частности, с призерами чемпионата мира Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом?

Александра: Это подбадривает, толкает вперед.

Максим: Да, это всегда полезно — кататься с парами, которые гораздо выше уровнем, чем ты сам, и вообще кататься в большой группе.

Александра: Есть на кого равняться.

Максим: Чок/Бейтс — одна из лидирующих пар мира. Нам они в этом сезоне очень нравятся. У них очень интересные программы: что короткий, что произвольный танец. Ребята очень добрые, хорошие, мы с ними прекрасно общаемся вне льда. И непосредственно на самом льду часто сталкиваемся, катаемся с ними в одно и то же время. Это стимулирует и помогает улучшить катание, мастерство.

— Что нового вы нашли в подходе Игоря Шпильбанда и Фабьяна Бурзы?

Александра: Они оба перфекционисты. Поэтому каждую мелочь они прорабатывают. Даже если мы говорим, что в каком-то моменте все в порядке и мы сможем этот элемент сделать, они просят повторить еще миллиард раз, чтобы добиться идеального исполнения и попадания в музыку…

— Есть ли в команде Шпильбанда особенные традиции, которых нет ни у кого больше?

Максим: Есть. Игорь очень креативный и веселый человек. Он у нас любит устраивать маскарады на льду. Такого я нигде не видел. Недавно фигуристы из группы выкладывали фотографию, где они отмечали Рождество: все проводят целый день на льду в костюмах оленей и Санта Клаусов. Точно так же на Хеллоуин мы катались в костюмах.

Александра: Я была единорогом, а Максим — бананом.

Максим: Еще есть день плохих костюмов. Все одеваются в самые худшие костюмы, в которых когда-нибудь выступали.

Александра: Игорь старается сделать рабочий процесс интересным.

Максим: Он очень сплачивает коллектив. Ему очень важно, чтобы в коллективе ни у кого не было никаких проблем, чтобы все чувствовали себя комфортно. Я не видел раньше, чтобы тренер переживал о том, что происходит вне льда. Даже не об отношениях между мной и Сашей, а отношениях между всеми. Это очень профессионально и очень важно.

— У вас всегда очень необычные программы. Откуда идея с фильмом "Неудачники" для произвольного танца в этом сезоне?

Александра: Игорь предложил. Сказал, что видит нас в этой музыке: "Давайте попробуем".

Максим: Мы до этого фильм не видели, музыку не слышали. Было очень много вариантов до него, и все как-то не складывалось.

Александра: Но когда услышали эту музыку, сразу же поняли, что это оно.

Максим: Сразу вопросы все отпали — мы просто взяли и начали ставить.

— Мы уже видели вас в подобном стиле раньше. Почему решили его придерживаться?

Максим: Мы никогда не повторялись, но в этом году нам пришлось. Этот стиль — наш стиль. А этот сезон очень важен, так как нам нужно отобраться на Олимпийские игры. И если в прошлом году мы взяли классику, которую мы никогда не катали (и вообще нельзя было сказать, что она могла нам подойти), то в этом году мы решили не рисковать.

Александра: Мне кажется, что даже если мы опять выйдем с какой-то классикой или чем-то лирическим, все равно в некоторых моментах будут просматриваться странные движения. Это просто идет от нас.

Максим: Это в крови. И вообще, не хотелось бы теряться, потому что последние три года у нас тенденция: все катают лирику, что-то медленное.

Александра: А мы выделяемся.

Максим: Нынешние чемпионы мира (Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон) задали такую тенденцию три года назад. А я считаю, что не хватает вот этого дурачества и веселых программ в нашем фигурно-катательном мире.

— Почему же так много однообразных программ?

Александра: Есть свои кумиры. Все видят то, что они показывают, всем нравится, все пытаются повторить.

Максим: Это стрельнуло. Французы действительно привнесли новый стиль в фигурное катание. Не было ни одного человека, кому бы это не понравилось. Я прекрасно помню их произвольную программу на чемпионате мира 2015 года. Мы были тогда в Китае, и когда они откатали, весь зал встал, и встали все в комнатах, где спортсмены сидят во время соревнований. Все просто аплодировали стоя. И после этого, видимо, все хотят повторить этот успех.

— Кто придумал Сашины платья в этом сезоне? Они простые, на первый взгляд, но со своей изюминкой.

Максим: Придумки, творчество — это все Саша.

Александра: У меня и в собственной одежде минимализм, классика и где-то иногда небольшие изюминки. Это то, что запомнится. Поэтому я стараюсь на льду тоже особо не делать всего побольше: все платье в камнях, блестках, с экстравагантным фасоном... Наоборот. Чем проще, тем лучше. Тем легче запомнить.