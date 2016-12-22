Луганская "Заря" подписала футболиста норвежского "Буде-Глимт"

Полузащитник Руслан Бабенко перешел из норвежского "Буде-Глимт" в луганскую "Зарю". Об этом сообщил футбольный агент Вадим Шаблий в социальных сетях.

24-летний Бабенко в Украине успел поиграть за "Днепр", "Волынь" и "Сталь", а в нынешнем году в чемпионате Норвегии играл за "Буде-Глимт", с которым занял в местной Элитсерии предпоследнее, 15-е место. Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе – уже без Руслана. В "Буде" также выступает украинский вратарь Сергей Погорелый.