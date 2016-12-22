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Луганская "Заря" подписала футболиста норвежского "Буде-Глимт" http://www.segodnya.ua/img/article/7821/68_main.1482425713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/68_tn.1482425713.jpg Украина Полузащитник Руслан Бабенко вернулся в чемпионат Украины

Луганская "Заря" подписала футболиста норвежского "Буде-Глимт"

Вчера, 18:55

Полузащитник Руслан Бабенко вернулся в чемпионат Украины

Луганская "Заря" подписала футболиста норвежского "Буде-Глимт"

Полузащитник Руслан Бабенко перешел из норвежского "Буде-Глимт" в луганскую "Зарю". Об этом сообщил футбольный агент Вадим Шаблий в социальных сетях.

24-летний Бабенко в Украине успел поиграть за "Днепр", "Волынь" и "Сталь", а в нынешнем году в чемпионате Норвегии играл за "Буде-Глимт", с которым занял в местной Элитсерии предпоследнее, 15-е место. Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе – уже без Руслана. В "Буде" также выступает украинский вратарь Сергей Погорелый.
чемпионат Украины, Заря Луганск, Руслан Бабенко

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Сегодня|Спорт

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