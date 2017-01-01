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Лукман Аруна окончательно покинул "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7851/2_main.1483288451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/2_tn.1483288451.jpg Украина У нигерийца завершился срок контракта с киевлянами

Лукман Аруна окончательно покинул "Динамо"

Вчера, 20:54

У нигерийца завершился срок контракта с киевлянами

Лукман Аруна. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Лукман Аруна. Фото ФК "Динамо"

Полузащитник Лукман Аруна больше не является игроком киевского "Динамо".

Контракт нигерийца с "Динамо" истек, и футболист покинул украинский клуб на правах свободного агента.

26-летний Аруна перешел в "Динамо" летом 2011 года из "Монако" за 1,5 миллиона евро. Половину прошлого сезона он провел в "Астане" на правах аренды, сыграв 12 матчей и забив один мяч.

В конце прошлого года Аруна побывал на просмотре в "Партизане" и "Црвене Звезде", однако сербским клубам не подошел.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Лукман Аруна

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