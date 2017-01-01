Лукман Аруна окончательно покинул "Динамо"
У нигерийца завершился срок контракта с киевлянами
Полузащитник Лукман Аруна больше не является игроком киевского "Динамо".
Контракт нигерийца с "Динамо" истек, и футболист покинул украинский клуб на правах свободного агента.
26-летний Аруна перешел в "Динамо" летом 2011 года из "Монако" за 1,5 миллиона евро. Половину прошлого сезона он провел в "Астане" на правах аренды, сыграв 12 матчей и забив один мяч.
В конце прошлого года Аруна побывал на просмотре в "Партизане" и "Црвене Звезде", однако сербским клубам не подошел.
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