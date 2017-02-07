Львовянка стала дирижером второй по значимости оперы в мире

Сегодня, 11:04

Оксана Лынив мечтает о времени с друзьями и поездке в Карпаты

Фото:facebook.com/Oksana-Lyniv-Dirigentin
Фото:facebook.com/Oksana-Lyniv-Dirigentin

Украинцы продолжают покорять мир. На днях 39-летняя уроженка Львовской области Оксана Лынив стала главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац. В музыкальных кругах опера этого города считается второй по статусу после Венской. Как это удалось нашей соотечественнице и почему она не любит слушать музыку в свободное время — выяснила "Сегодня".

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. Мы разыскали Оксану Лынив в Германии, откуда она собиралась вылетать в Украину — 11 февраля она будет дирижировать во Львове. "Участвовать в конкурсе на дирижера меня пригласил сам оперный театр, это было около полугода назад. Кандидатов было много, но тех, которыми заинтересовался театр, — шестеро, я оказалась среди них. Из женщин была единственной", — рассказала нам Оксана Лынив.

Сама она из Львовской области. Последние несколько лет работает за границей: после того как в 2004 году Оксана стала финалисткой Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера в Германии, ею заинтересовались европейские импресарио; она работает приглашенным дирижером в разных театрах Европы, а по итогам 2015 года ее признали лучшим дирижером Баварской государственной оперы.

Конкурс состоял из трех этапов. "Это дирижирование оперными выступлениями, но без репетиций, затем трехчасовая беседа с представителями совета оркестра и руководством театра. После этого были выбраны трое финалистов", — рассказывает Оксана. Конкурс занял около полугода. "В августе меня пригласили, а в начале февраля было решение", — уточнила дирижер. На вопрос о том, чем поразила жюри и зрителей, Оксана ответила так: "Одним из самых сложных был первый тур — и для дирижера, и для коллектива. Ты приезжаешь из аэропорта, переодеваешься в концертный фрак и идешь дирижировать. При этом ты не знакома ни с оркестром, ни с хором. На следующий день ведущие газеты написали: своими аплодисментами публика дала понять, кого она выбрала. Тогда я дирижировала "Травиату" Джузеппе Верди, но в современной интерпретации. После музыканты оркестра мне сказали, что у них сложилось впечатление, будто я с ними работаю всю жизнь. Когда узнала о победе и рассказала родителям, папа сказал, что это самый лучший подарок к его дню рождения".

НЕ МЕЛОМАН. "Я выросла в семье музыкантов; в школе по музыке были, конечно, наивысшие оценки. Но что касается досуга, то специально я редко что слушаю. В какой-то мере есть пресыщение музыкой на работе, поэтому иногда нужна тишина, но когда есть  ностальгия по Украине, могу послушать Тараса Чубая",  — говорит Лынив. И добавила, что мечтает кроме работы находить время и на друзей: "Уже несколько лет мечтаю съездить зимой в Карпаты, но пока из-за заполненного календаря не выходит".      

Средняя зарплата дирижера — 4—5 тыс. грн

Оксана Лынив — не единственный дирижер, которая работает за границей. Ее ровесник, киевлянин Кирилл Карабиц, также известен среди своих коллег по всему миру.
Согласно открытым источникам, после окончания музыкальной школы, а потом консерватории в столице, Карабиц начал стажироваться в Вене. Затем сотрудничал с Будапештским фестивальным оркестром и филармоническим оркестром Французского радио. В прошлом году Карабиц стал музыкальным директором и шеф-дирижером Немецкого национального театра и государственной капеллы в городе Ваймар. В одном из своих интервью Карабиц сообщил, что в своей работе хочет сделать акцент на украинской тематике.
Как рассказали нам в дирижерских кругах Украины, зарплата дирижеров в нашей стране может составлять максимум до 15 тыс. грн. Средней зарплатой дирижеры называют около 4—5 тыс. грн. За границей — в разы выше.
Австрия, Германия, Львов, дирижер, опера

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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