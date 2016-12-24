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Максим Малышев получил в подарок от девушки полет на вертолете над Сейшелами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/91_main.1482577427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/91_tn.1482577427.jpg Украина В субботу полузащитник сборной Украины отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года

Максим Малышев получил в подарок от девушки полет на вертолете над Сейшелами (видео)

Сегодня, 13:02

В субботу полузащитник сборной Украины отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года

Максим Малышев в подарок на День Рождения получил полет на вертолете. Фото Instagram
Максим Малышев в подарок на День Рождения получил полет на вертолете. Фото Instagram

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Максим Малышев во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился со своей девушкой на Сейшельские острова. Молодые люди проводят время на пляжах, отправляются на рыбалку на лодке, а также футболист не забывает о поддержании формы, сражаясь с другими игроками в футболтеннис.

В субботу, 24 декабря, Максим отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года. Девушка сделала футболисту оригинальный подарок – полет на вертолете над островами.

Украинские футболисты сыграли в футболтеннис на пляже Сейшельских островов (видео)

вертолет, Сборная Украины, Шахтер Донецк, Максим Малышев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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