Максим Малышев получил в подарок от девушки полет на вертолете над Сейшелами (видео)

В субботу полузащитник сборной Украины отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Максим Малышев во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился со своей девушкой на Сейшельские острова. Молодые люди проводят время на пляжах, отправляются на рыбалку на лодке, а также футболист не забывает о поддержании формы, сражаясь с другими игроками в футболтеннис.

В субботу, 24 декабря, Максим отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года. Девушка сделала футболисту оригинальный подарок – полет на вертолете над островами.

Видео опубликовано @mila.off Дек 24 2016 в 1:40 PST

Украинские футболисты сыграли в футболтеннис на пляже Сейшельских островов (видео)