Максим Малышев получил в подарок от девушки полет на вертолете над Сейшелами (видео)
В субботу полузащитник сборной Украины отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Максим Малышев во время зимней паузы в чемпионате Украины отправился со своей девушкой на Сейшельские острова. Молодые люди проводят время на пляжах, отправляются на рыбалку на лодке, а также футболист не забывает о поддержании формы, сражаясь с другими игроками в футболтеннис.
В субботу, 24 декабря, Максим отмечает День Рождения – ему исполнилось 24 года. Девушка сделала футболисту оригинальный подарок – полет на вертолете над островами.
Украинские футболисты сыграли в футболтеннис на пляже Сейшельских островов (видео)
Вы сейчас просматриваете новость "Максим Малышев получил в подарок от девушки полет на вертолете над Сейшелами (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии