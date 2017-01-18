Малиновский забил гол в первом же матче после тяжелой травмы (видео)

Хавбек "Генка" Руслан Малиновский отличился голом в первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии против "Остенде" (1:1).

23-летний украинец появился в стартовом составе "Генка" и забил гол дальним ударом на 55-й минуте, спасая свою команду от гостевого поражения. "Генк" вынужден был отыгрываться после пропущенного мяча на 21-й минуте.

Малиновский провел на поле 86 минут, после чего был заменен. Этот матч стал для него первым официальным после тяжелой травмы, которую он получил в мае прошлого года.