Маломуж прокомментировал арест серверов мобильных операторов

Если следователи будут затягивать расследование, то эти ограничения должны быть сняты, считает экс-глава внешней разведки

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что суд должен провести быстрый и справедливый процесс по делу бывшего президента Виктора Януковича, поэтому арест серверов является целесообразным. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас идет системное наступление на права человека. Это отмечают международные организации, эксперты ... Кроме коррупции тотальной, связанной с теневыми схемами, чувствуем постоянное давление. И здесь приоритет прав человека, он определен и декларацией прав человека и гражданина ОНН, соответственно закреплен в нашей Конституции, европейскими конвенциями. В этой ситуации мы должны проводить быстрый, справедливый суд. Если в соответствии наши спецслужбы и следователи затягивают, и это подрывает позицию человека, соответственно, они должны снимать эти ограничения. В этой ситуации идет принцип целесообразности", – сказал Маломуж.

Напомним, вчера, 25 января, стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал серверы с информацией о телефонных соединениях всех абонентских номеров всех мобильных операторов Украины с января по март 2014 года.

Отмечается, что данная инициатива связана с досудебным расследованием в уголовном производстве от 17 ноября 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации" Уголовного кодекса Украины). В указанном производстве исследуются обстоятельства создания бывшим президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, а также совершения им и членами возглавляемой им преступной организации уголовных преступлений с целью узурпации власти в 2010 году.