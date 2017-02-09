Маломуж рассказал, как работала украинская разведка в РФ

Пока во внешней разведке работали профессионалы, уровень защиты Украины был большой, а также владели информацией из России по отношению к Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу "112 Украина" бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, в разные периоды Украина имела мощные разведывательные возможности в России.

"Периодически мы имели мощные возможности и по России, и по третьих странах – исходя из того, какой период работали профессионалы высокого уровня, в первую очередь председатели, заместители председателей и руководители структурных подразделений. Соответственно, была разработана концепция работы по РФ, по проникновению в их и политические, и оборонительные структуры и определение геополитики по Украине. То есть, когда возглавляли руководители, которые имели высокий профессионализм, не были ангажированы на политическое руководство и внешнее, и внутреннее, которое было ориентировано на Россию, тогда, соответственно, и был уровень защиты Украины большой. Мы не потеряли Крым, мы не допустили, в свое время, войны, мы не допустили явных приоритетов России в отношении Украины", – рассказал Маломуж.

Он отметил, что разведывательная работа была практически прекращена во времена президентства Януковича, который набрал во внешнюю разведку непрофессионалов.

"В то время, мы отработали всю модель, и агентурной и технической разведки, и эффективно владели ситуацией по России. Все замыслы по Крыму, все замыслы конфронтации, особенно период грузинских событий, когда мы стояли на грани войны и предупредили, соответственно, были обесценены. Мы должны с позиции разведки вести постоянную глубокую работу по любой стране, а тем более по РФ", – рассказал экс-разведчик.

Как рассказывал Николай Маломуж, после обострения в Авдеевке, Россия будет наращивать напряжение и на других участках фронта на Донбассе, чтоб оказать политическое давление на Украину и заставить пойти на уступки.