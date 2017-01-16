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Маломуж рассказал о позиции команды Трампа по Донбассу и Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7887/13_main.1484577352.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/13_tn.1484577352.jpg Украина Новая администрация настроена оптимистично относительно оккупированных территорий без сдачи новых земель и интересов страны

Маломуж рассказал о позиции команды Трампа по Донбассу и Крыму

Сегодня, 16:36

Новая администрация настроена оптимистично относительно оккупированных территорий без сдачи новых земель и интересов страны

Николай Маломуж. Фото: InfoResist
Николай Маломуж. Фото: InfoResist

У новой администрации Белого дома есть четкая позиция по оккупированным территориям Украины: Донбассу – отдельная дорожная карта, Крыму – перспектива возвращения. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" поделился экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

В команде Трампа настроены оптимистично относительно оккупированных территорий без сдачи новых земель и интересов страны.

"Инициатива Трампа сократить ядерный арсенал РФ в обмен на снятие санкций не связана с Крымом или Донбассом. Он взял на себя функцию по разрядке ситуации с ядерным оружием во всем мире. В декабре прошлого года я общался с его командой. Их позиция четкая: по Донбассу – отдельная дорожная карта, по Крыму – выведение в отдельную экономическую зону с перспективой возвращения в Украину. Причем не под контролем России, которая полуостров тянуть не может, а под контролем Запада и с юридическим участием Украины. Команда Трампа с этим форматом согласна. Это не догадки, а конкретные предложения по урегулированию ситуации без сдачи территорий и интересов нашей страны", – заявил Маломуж.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате заявлял, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин все же сядут за стол переговоров и смогут завершить войну между Украиной и Россией, однако ценой за это послужит Крым.
россия, США, Крым, Донбасс, трамп, администрация, маломуж

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