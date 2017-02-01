Марина Порошенко отмечает день рождения

Сегодня день рождения отмечает первая леди страны Марина Порошенко. Ей исполнилось 55 лет. Президент Петр Порошенко поздравил жену трогательными словами в своем микроблоге: "Одна любовь на всю жизнь — это про нас с тобой. С днем рождения, любимая".

Напомним, Марина Порошенко — домохозяйка, оставившая ради семьи многообещающую карьеру в медицине: дочь бывшего замминистра здравоохранения в УССР и врач-кардиолог. Сейчас первая леди занимается благотворительностью и, по ее собственному признанию, увлекается кулинарией и шитьем.

К слову, вторые половинки мировых лидеров тоже находят себе самые разные увлечения. К примеру, уже экс-первая леди США Мишель Обама увлекается садоводством и завела в Белом доме знаменитый огород. А новая американская первая леди Мелания Трамп успела блеснуть в обнаженных фотосессиях и даже выпустить собственную линию ювелирных украшений.

Хобби есть не только у первых леди: так, первый джентльмен Германии Иоахим Зауэр, муж канцлера Ангелы Меркель, увлекается квантовой химией, за что ему прочат Нобелевскую премию.