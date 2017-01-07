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Марко Девич не хочет играть в Украине из-за уровня чемпионата http://www.segodnya.ua/img/article/7862/29_main.1483806651.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/29_tn.1483806651.jpg Украина 33-летний нападающий планирует еще полтора года поиграть на высоком уровне, а потом пойти в тренеры

Марко Девич не хочет играть в Украине из-за уровня чемпионата

Сегодня, 19:59

33-летний нападающий планирует еще полтора года поиграть на высоком уровне, а потом пойти в тренеры

Марко Девич. Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Марко Девич. Фото ФК "Рубин"

Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич отметил, что сможет еще как минимум полтора годы выступать на высоком уровне. По словам игрока, в качестве продолжения карьеры он будет выбирать вариант, наиболее оптимальный для его семьи.

"Пока заканчивать я точно не собираюсь, – сказал Девич. – Считаю, еще минимум года полтора точно смогу поиграть на хорошем уровне. Травмы, слава Богу, обходят стороной, силы и здоровье есть. Каких-то особых критериев в выборе клуба у меня нет. Понимаю, что это, возможно, будет мой последний клуб в карьере. Буду выбирать оптимальный вариант для себя и для своей семьи. Буду смотреть, чтобы клуб в первую очередь был заинтересован во мне. Это – самое главное".

Девич считает, что в Украине больше не сыграет. "Честно говоря, это мне видится маловероятным. Уровень чемпионата в Украине за последние три-четыре года сильно упал. По сути, остались только две серьезные команды – "Динамо" и "Шахтер". "Заря" пытается тянуться к ним – и все".

Также Марко рассказал, что подумывает о карьере тренера. "Как раз думаю над этим. Понимаю, что всю жизнь провел в футболе и после окончания игровой карьеры хотел бы остаться в футболе. Когда я буду понимать, что мне остался играть последний год – обязательно пойду на тренерские курсы. Но еще планирую немного поиграть".
чемпионат Украины, чемпионат России, Рубин Казань, Марко Девич

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Источник:

sport.ua

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