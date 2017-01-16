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Мейвезер боится выставлять своего боксера против Ломаченко http://www.segodnya.ua/img/article/7887/69_main.1484583158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/69_tn.1484583158.jpg Украина Американец не спешит организовывать объединительный бой чемпионов IBF и WBO

Мейвезер боится выставлять своего боксера против Ломаченко

Сегодня, 18:12

Американец не спешит организовывать объединительный бой чемпионов IBF и WBO

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Промоутер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе американца Джервонты Дэвиса (17-0, 16 КО) Флойд Мейвезер-младший не собирается выставлять своего бойца на объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).

"Мы никуда не спешим. Никуда не спешим. Мы не думаем о Ломаченко. Ломаченко с Top Rank и пусть себе будет с ними, а мы там, где мы есть. Мы не собираемся объединять пояса сейчас. Нужно подходить к этому вопросу с умом", – сказал Флойд Мейвезер.
бокс, Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер, Джервонт Дэвис

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Источник:

boxingnews.com.ua

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