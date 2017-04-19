Международный суд ООН огласил первый вердикт по иску Украины против России: все подробности

Международный суд ООН огласил временные меры в отношении России в рамках иска, поданного против нее Украиной. Украинская сторона просила применить эти ограничения, чтобы предупредить ухудшение ситуации и защитить гражданское население пока иск будет рассматриваться по сути. Впрочем, просьбу Украины Суд ООН удовлетворил далеко не полностью. В части обвинения России в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации суд постановил, что РФ в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Вводить временные ограничения, которые касались части обвинения России в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд отказался.

В МИД это решение назвали позитивным для Украины. По мнению экспертов, важно добиваться даже таких символических побед на правовой и судебной площадке.

Что просила Украина

Просьбу о применении временных мер в отношении России Украина подала вместе с основными исковыми требованиями. "В запросе о применении мер пресечения Украина просит суд обязать Российскую Федерацию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается в суд с ходатайством обязать Российскую Федерацию обеспечить эффективный контроль своей границы, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые причиняют вред гражданскому населению Украины, а также воздержаться от каких-либо дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму", – заявляли ранее в МИД Украины.

В коммюнике, обнародованном Международным судом ООН, изложен полный перечень этих требований. Так, что касается обвинения России в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, Украина просила суд применить следующие меры:

- Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить, продлить сроки рассмотрения спора или усложнить вынесение решения в рамках этого спора;

- Российская Федерация должна осуществлять надлежащий контроль своих границ, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, включая поставки оружия с территории РФ на территорию Украины;

- Российская Федерация должна останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов с территории РФ, а также поставок оружия, транспортных средств, оборудования, осуществления обучения групп, которые участвуют в террористических атаках против мирного населения Украины или тех, о которых РФ известно, что они могут участвовать в террористических атаках в будущем;

- Российская Федерация должна предпринять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, которые действуют в Украине и ранее получали с территории РФ деньги, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от осуществления террористических актов против мирного населения в Украине.

В части обвинения России в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просила суд применить к России следующие ограничения:

- Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить, продлить сроки рассмотрения спора относительно нарушения этой Конвенции или усложнить разрешение этого спора;

- Российская Федерация должна воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации относительно лиц, групп или учреждений на территории, которая находится под контролем РФ, включая Крымский полуостров;

- Российская Федерация должна прекратить действия и воздерживаться от дальнейшего политического и культурного подавления крымскотатарского народа, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мер на время рассмотрения этого дела;

- Российская Федерация должна применить все необходимые меры, чтобы прекратить исчезновения крымских татар и оперативно расследовать те исчезновения, которые уже произошли;

- Российская Федерация должна прекратить и воздерживаться от дальнейших актов политического и культурного подавления этнических украинцев в Крыму, включая приостановление ограничений на получение образования на украинском языке и уважение прав на этнический украинский язык и образование, пока это дело находится на рассмотрении.

Что решил суд

19 апреля на заседании в Гааге Международный суд ООН огласил свое решение относительно введения временных мер в отношении России. Суд постановил ввести меры для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории временно оккупированного Россией Крыма в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Относительно предоставленных суду показаний: некоторые из них соответствуют определению дискриминации, например, в части ведения обучения на украинском языке для этнических украинцев. На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми. В этом отношении суд принимает во внимание доклад о ситуации с правами человека в Украине ", – сказал в ходе заседания председатель Суда Ронни Абрахам.

При этом, Суд постановил, что меры, которые будут определены для России, не будут такими, как просила изначально Украина. В частности, согласно решению, РФ в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

"Хотелось бы напомнить, что Российская Федерация должна отвечать своим обязательствам в соответствие с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд считает, что относительно ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздерживаться от введения ограничений касательно крымских татар и их сообщества, сохранять их учреждения, включительно с Меджлисом. К тому же, Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке", – сказал Абрахам.

Что же касается второй части обвинений Украины в адрес России – нарушение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма – то вводить в отношении последней временные меры по этому аспекту Суд ООН отказался, посчитав, что для этого нет оснований. По словам председателя Суда Ронни Абрахама, на данном этапе рассмотрения дела Украина не предоставила достаточных доказательств о финансировании Россией терроризма.

"Принимая во внимание все предусловия и временные мероприятия, было принято решение, что суд считает важным также принять дополнительные мероприятия относительно ситуации в Восточной Украине. Стороны должны делать все необходимое для выполнения Минских договоренностей, чтоб уладить конфликт мирным путем", – добавил судья.

Для Украины решение суда – позитивное

В МИД Украины решение Международного суда ООН назвали позитивным, несмотря на то, что судья не удовлетворили все исковые требования Киева. Об этом заявила по завершению суда заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"Конечно, есть достаточно доказательств. Но когда мы готовили это дело по предварительным мероприятиям, мы исходили из того, что нужно доказать предварительно юрисдикцию и предоставить доказательства именно нарушения Конвенции. Суд признал, что этого им недостаточно для принятия решения. Поэтому сейчас мы будем фокусироваться уже на доказательстве вины и доказательстве намерений по сбитию, например, самолета МН-17. Если посмотреть на комментарии, написанные судьями, там также указано, что есть несогласие с позицией большинства судей именно по "Боингу", – сказала Зеркаль.

Украинская сторона ожидает, что Россия безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение Суда, подчеркнула Зеркаль. При этом, замглавы МИД призвала международное сообщество тщательно следить за выполнением Россией этого решения.

Решение Международного суда ООН было ожидаемым и для Украины является приемлемым, считает политолог Владимир Фесенко. Эксперт отмечает, что в ситуации с нарушением Конвенции по борьбе с финансированием терроризма доказать, что именно является таковым очень сложно.

"Определение, что считать терроризмом – это всегда проблема. Не только в праве, даже в теории споры идут, какие действия можно считать террористическими, а какие – нет. А тут еще российская сторона тоже начала забрасывать аргументы – был ли террористический умысел или нет, и тому подобное", – сказал он.

Кроме того, отмечает Фесенко, тяжело доказывать и факт финансирования терроризма, потому что не всякая материальная помощь, например, поставки оружия, может считаться финансированием.

"Я считаю, что нас устроит и этот результат. Пусть он ограниченный и могут быть проблемы с выполнением даже предварительных ограничений, – говорит Фесенко, – Тем не менее, для нас здесь важен моральный и политический результат. То есть уже признан сам факт нарушений этой декларации даже на этой стадии. Понятно, что еще дело будет рассматриваться по существу, но важно, что уже на этом этапе есть пусть небольшая, но победа в этом судебном споре"

Эксперт отмечает, что важен даже не результат, то есть заставить Россию что-то сделать, а важно добиваться даже таких символических побед на правовой и судебной площадке.

Напомним, 16 января 2017 года Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против Российской Федерации. Украина выдвинула соседней стране обвинения в нарушении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, Украина обратилась в суд с просьбой применить в отношении России временные меры на период разбирательства. Применение временных мер – это предписание России воздержаться от каких-либо действий в отношении Украины до окончательного решения суда. Основных претензий обсуждение пока не касается. Как считают эксперты-международники, разбирательство по сути будет долгим и сложным.

При этом, если решение Международного суда ООН будет в пользу Украины, однозначных инструментов, которые заставят Россию его выполнять, нет, считают эксперты. Так, как объясняет политолог-международник Антон Кучухидзе, статья 94 Устава ООН предусматривает, что решения суда являются обязательными для выполнения. Но второй пункт той же статьи гласит, что, если сторона не выполняет решение, то в дело вмешивается Совет безопасности ООН и принимает меры для того, чтобы она их все же начала выполнять. Однако, у России есть право вето в Совбезе ООН, поэтому любое его решение они могут остановить.

Для справки: Международный суд ООН – один из шести главных органов Организации Объединенных Наций, учрежденный Уставом ООН для достижения одной из главных целей ООН "проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира".