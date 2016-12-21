МИД предупредило украинцев об опасности при поездках в ЕС

Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасностях при посещении стран Европейского Союза на новогодние праздники. Граждан Украины призывают избегать многолюдных мест из-за угрозы терактов.

"По информации Государственного департамента США, существует большая вероятность, что террористические группы ИГИЛ, Аль-Каида, а также их сторонники планируют теракты в Европе", – говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Власти европейских стран также предупредили о возможных атаках террористов во время массовых мероприятий, на туристические объекты, рестораны, торговые центры, а также в транспорте.

В МИД Украины напомнили, что в прошлом году экстремисты совершили нападения во Франции, Бельгии, Германии и Турции.

"В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Украины во время новогодне-рождественских путешествий воздерживаться от посещения многолюдных мест, а находясь в общественных местах, проявлять бдительность. Просим заранее позаботиться о контактных данных с посольствами и консульствами Украины в стране, в которую планируете путешествие. Консул Украины предоставит вам помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, на днях в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 человек получили ранения. Среди жертв теракта в Берлине мог быть гражданин Украины.