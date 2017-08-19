МИД просит украинцев быть осторожными в Испании

В украинском ведомстве призвали граждан иметь при себе оригиналы паспортных документов

МИД рекомендовал украинцам соблюдать меры безопасности во время пребывания в Испании в связи с нападениями в Барселоне и Камбрильсе.

"Рекомендуем гражданам Украины, которые планируют свое путешествие в Испанию, прежде всего в Барселону и Таррагону, и тем, которые уже находятся в этой стране, соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещение туристических мест", – отметили в дипломатическом ведомстве.

В украинском ведомстве рекомендуют соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов.

Напомним, 17 августа фургон врезался в толпу людей в районе улицы Рамбла, — в туристическом центре Барселоны. Спустя несколько часов фургон въехал в людей в Камбрильсе. Погибли 15 человек, 130 пострадали.