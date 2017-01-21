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МИД просит украинцев не посещать центральную Италию http://www.segodnya.ua/img/article/7904/32_main.1484989108.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/32_tn.1484989108.jpg Украина В украинском ведомстве призвали граждан внимательно следить за сообщениями итальянских компетентных органов 

МИД просит украинцев не посещать центральную Италию

Сегодня, 10:57

В украинском ведомстве призвали граждан внимательно следить за сообщениями итальянских компетентных органов 

В Италии произошло землетрясение. Фото: AFP
В Италии произошло землетрясение. Фото: AFP

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения центральных районов Италии, в связи с землетрясением, произошедшим в провинции Аквила и Риети 18 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"Для тех граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Итальянской республики, которые обнародуются на веб-странице", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду участок Апеннинских гор потрясли четыре толчка магнитудой 5, следовавших друг за другом в течение четырех часов. Скорее всего, именно они вызвали сход снежной лавины, обрушившейся на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо. По последним данным, выжили 10 человек.
Италия, землетрясение, мид, министерство, лавины

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"Сегодня"

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