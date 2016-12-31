МИД Украины открыл "горячую линию" из-за застрявших в ОАЭ туристов

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в связи с задержкой рейса Шарджа – Киев и длительным ожиданием граждан Украины в Шардже открыло "горячую линию". Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в / а Шарджа МИД Украины открывает горячую линию – (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в Дубае – (00 9715) 64943956", – отметили в МИД.

Кроме того, консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса.

"Консул снова выехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", – сообщили в МИД.

Напомним, третьи сутки около сотни украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ) и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia. При этом среди украинцев в аэропорту есть семь детей 5-6 лет.