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МИД Украины открыл "горячую линию" из-за застрявших в ОАЭ туристов http://www.segodnya.ua/img/article/7849/64_main.1483195584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/64_tn.1483195584.jpg Украина В аэропорт Шарджа снова выехал украинских консул

МИД Украины открыл "горячую линию" из-за застрявших в ОАЭ туристов

Сегодня, 16:45

В аэропорт Шарджа снова выехал украинских консул

Фото: Maryna Lukianova | Facebook
Фото: Maryna Lukianova | Facebook

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в связи с задержкой рейса Шарджа – Киев и длительным ожиданием граждан Украины в Шардже открыло "горячую линию". Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в / а Шарджа МИД Украины открывает горячую линию – (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в Дубае – (00 9715) 64943956", – отметили в МИД.

Кроме того, консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса.

"Консул снова выехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", – сообщили в МИД.

Напомним, третьи сутки около сотни украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ) и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia. При этом среди украинцев в аэропорту есть семь детей 5-6 лет
ОАЭ, мид, аэропорт, горячая линия, МИД Украины, Шарджа

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Источник:

УНН

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