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Украина направила ноту ОАЭ из-за "безобразия" с застрявшими в аэропорту туристами http://www.segodnya.ua/img/article/7850/5_main.1483210144.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/5_tn.1483210144.jpg Украина К решению проблемы присоединился министр инфраструктуры Омелян

Украина направила ноту ОАЭ из-за "безобразия" с застрявшими в аэропорту туристами

Сегодня, 20:47

К решению проблемы присоединился министр инфраструктуры Омелян

Фото: Maryna Lukianova | Facebook
Фото: Maryna Lukianova | Facebook

Министерство иностранных дел (МИД) Украины изучает ситуацию вокруг невозможности около сотни украинских пассажиров покинуть международный аэропорт Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций министерства Алексей Макеев, передает "Радио Свобода".

"Касательно этого безобразия прислали ноту МИД ОАЭ и письмо авиакомпании. Консул – в аэропорту. По результатам коммуникации с белорусским и казахстанским посольствами, ситуация с гражданами их стран – аналогичная. Авиакомпания оказывается неспособной заботиться о пассажирах. Владимир Омелян (министр инфраструктуры Украины – Ред.) тоже присоединился. Делаем все, что можем ", – сообщил Макеев.

Таким образом он отреагировал на просьбу одной из пассажирок, которая призвала украинских дипломатов вмешаться в ситуацию.

Как сообщалось, что около сотни украинских туристов несколько суток не могут вылететь домой из ОАЭ и пребывают в аэропорту города Шарджа.
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