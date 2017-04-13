МИД Украины призывает украинцев не посещать Египет в ближайшие три месяца

Дипломаты призывают по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической цель

Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует украинцам пересмотреть планы по посещению Египта в ближайшие три месяца. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

10 апреля в Египте было введено на три месяца чрезвычайное положение.

Дипломаты призывают по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью.

Указанные предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в том числе ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано взвесить имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неукоснительно следовать таким советам:

категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;

проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта следует проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух взрывов в Египте в церквях христиан-коптов 9 апреля 2017 года увеличилось до минимум 45 человек.