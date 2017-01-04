Михаэль Баллак назвал братьев Кличко своими охранниками (фото)
Знаменитый футболист показал фото "Сендвич с Кличко"
Знаменитый в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак сделал совместное фото с братьями Кличко. Экс-полузащитник "Баварии", "Челси" и сборной Германии встал между Владимиром и Виталием Кличко, подписав фото: "Двое моих телохранителей. Сендвич с Кличко".
Напомним, что Баллак завершил карьеру в 2012 году. В этом же году свой последний бой на профи-ринге провел Виталий Кличко.
40-летний Владимир Кличко свой следующий бой проведет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Соперник – чемпион IBF Энтони Джошуа. На кону также будут стоять пояса WBA и IBO.
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