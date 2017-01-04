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Михаэль Баллак назвал братьев Кличко своими охранниками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/46_main.1483558301.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/46_tn.1483558301.jpg Украина Знаменитый футболист показал фото "Сендвич с Кличко"

Михаэль Баллак назвал братьев Кличко своими охранниками (фото)

Сегодня, 22:45

Знаменитый футболист показал фото "Сендвич с Кличко"

Братья Кличко и Михаэль Баллак. Фото Instagram
Братья Кличко и Михаэль Баллак. Фото Instagram

Знаменитый в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак сделал совместное фото с братьями Кличко. Экс-полузащитник "Баварии", "Челси" и сборной Германии встал между Владимиром и Виталием Кличко, подписав фото: "Двое моих телохранителей. Сендвич с Кличко".

Напомним, что Баллак завершил карьеру в 2012 году. В этом же году свой последний бой на профи-ринге провел Виталий Кличко.

40-летний Владимир Кличко свой следующий бой проведет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Соперник – чемпион IBF Энтони Джошуа. На кону также будут стоять пояса WBA и IBO.
украинские боксеры, футболист, Виталий Кличко, Владимир Кличко, Михаэль Баллак

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Источник:

boxing-mma.com

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