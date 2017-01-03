Милевский не удержался и спел в ночном клубе (видео)
Экс-игрок сборной Украины отдыхает в Доминикане
Украинский футболист российского "Тосно" Артем Милевский продолжает отдых в Доминикане. Уже сегодня он должен был приступить к тренировкам, но напоследок футболист решил гульнуть в ночном клубе.
Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.
"Вот такой ой-ой-ой. А завтра в фитнесс", – подписал видео футболист, на котором он подпевает известному хиту пуэрто-риканского исполнителя Don Omar.
В текущем сезоне 31-летний футболист провел в Первой лиге России восемь матчей и сделал одну результативную передачу.
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