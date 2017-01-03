Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Милевский не удержался и спел в ночном клубе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/18_main.1483441341.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/18_tn.1483441341.jpg Украина Экс-игрок сборной Украины отдыхает в Доминикане

Милевский не удержался и спел в ночном клубе (видео)

Сегодня, 13:02

Экс-игрок сборной Украины отдыхает в Доминикане

Фото Instagram
Фото Instagram

Украинский футболист российского "Тосно" Артем Милевский продолжает отдых в Доминикане. Уже сегодня он должен был приступить к тренировкам, но напоследок футболист решил гульнуть в ночном клубе.

Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

"Вот такой ой-ой-ой. А завтра в фитнесс", – подписал видео футболист, на котором он подпевает известному хиту пуэрто-риканского исполнителя Don Omar.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел в Первой лиге России восемь матчей и сделал одну результативную передачу. 

Vot takoi oioioio,zavtra v fitnes

Видео опубликовано timi1010 (@timi1010)

футбол, Артем Милевский, Тосно

Вы сейчас просматриваете новость "Милевский не удержался и спел в ночном клубе (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Артем Милевский. Фото Instagram

Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото)

Вчера, 22:08

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины во время паузы во втором дивизионе чемпионата России уехал в теплые края

Мир

Артем Милевский в самолете по дороге на отдых. Фото Instagram

Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

31 Декабря 2016, 18:17

Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике

Мир

Фото Instagram

Карьерный рост по-русски: играющий в "Тосно" Милевский пересел на метро (фото)

22 Декабря 2016, 16:03

Экс-игрок сборной Украины передвигается на общественном транспорте

Футбол

Артем Милевский. Фото Instagram

Отпуск в разгаре: Милевский показал фото из ресторана

16 Декабря 2016, 15:30

Экс-игрок сборной Украины отдыхает во время паузы в чемпионате второго дивизиона России

Футбол

Артем Милевский подарил Виктору Леоненко чайник

5 Декабря 2016, 13:23

Нападающий "Тосно" стал гостем программы "Великий футбол"

Футбол

Артем Милевский. Фото Instagram

Артем Милевский: "Надеюсь, что Ярмоленко все-таки продадут"

5 Декабря 2016, 10:40

Бывший форвард "Динамо" считает, что киевлянам надо отпустить своего лидера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.