Милевский не удержался и спел в ночном клубе (видео)

Украинский футболист российского "Тосно" Артем Милевский продолжает отдых в Доминикане. Уже сегодня он должен был приступить к тренировкам, но напоследок футболист решил гульнуть в ночном клубе.

Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

"Вот такой ой-ой-ой. А завтра в фитнесс", – подписал видео футболист, на котором он подпевает известному хиту пуэрто-риканского исполнителя Don Omar.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел в Первой лиге России восемь матчей и сделал одну результативную передачу.