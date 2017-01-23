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Минфин и Минздрав меняют систему финансирования лечения украинцев за рубежом http://www.segodnya.ua/img/article/7908/55_main.1485171821.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/55_tn.1485171821.jpg Украина Министерства также разрабатывают вопрос создания резервоного фонда для экстренной отправки украинцев на лечение

Минфин и Минздрав меняют систему финансирования лечения украинцев за рубежом

Сегодня, 13:43

Министерства также разрабатывают вопрос создания резервоного фонда для экстренной отправки украинцев на лечение

Минздрав и Минфин меняют схему финансирования лечения украинцев за рубежом. Фото: Pixabay
Минздрав и Минфин меняют схему финансирования лечения украинцев за рубежом. Фото: Pixabay

Министерство финансов и Министерство здравоохранения договорились изменить систему финансирования лечения граждан Украины за рубежом и перечислять все предназначенные для этого средства единым траншем в начале года.

"Минздрав и Минфин договорились изменить систему финансирования и перечислить все средства на лечение за рубежом в начале года, для того, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения специальной комиссией Минздрава. Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются", – говорится в совместном заявлении двух ведомств.

В заявлении отмечается, что обычно деньги на лечение за границей перечислялись Минздраву равными траншами три раза в год, поэтому пациенты отправлялись на лечение также трижды в год и не всегда, когда это было нужно пациенту, а когда поступали средства.

"Состояние некоторых пациентов не позволяет ждать, а требует срочного вмешательства", – подчеркивают в Минздраве.

Кроме того, Минздрав и Минфин намерены обсудить идею создания резервного фонда для отправки пациентов за границу, чтобы быстро реагировать в ситуациях с пациентами в критическом состоянии.

В ведомстве сообщают, что в субботу медицинский департамент Минздрава собрался на экстренное заседание для уточнения списков пациентов на отправку.

Как сообщается, все предусмотренные на 2017 год средства для лечения пациентов за рубежом будут перечислены Минздраву в течение первого квартала.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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