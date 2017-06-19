Министр обороны Турции озвучил позицию по аннексии Крыма

Как бы ни развивались российско-турецкие отношения, Анкара намерена поддерживать Украину, отметил Ишик

Во Франции встретились министр обороны Украины Степан Полторак и его турецкий коллега Фикир Ишик, сообщает пресс-служба Кабмина.

Министры обсудили вопросы дальнейшего развития военно-технического сотрудничества и организации совместных проектов между военно-промышленными комплексами Украины и Турции.

"Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить нашу страну и принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины", – обратился во время встречи к своему коллеге Полторак.

В свою очередь Ишик отметил, что Турция и далее намерена поддерживать Украину. Так, по его словам, как бы не развивались отношения Турции и России, Анкара все равно будет осуждать аннексию Крыма и уверяет в поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, в марте в МИД Турции по случаю третьей годовщины оккупации полуострова заявляли, что не поддерживают аннексию Крыма.