Минкультуры Украины резко осудило инцидент в Умани

Проявление ксенофобии, согласно заявлению министерства, может быть направлено на подрыв отношений Украины и Израиля

Министерство культуры Украины с большим сожалением и огорчением узнали о совершении резонансного и беспрецедентного по своему цинизму акта святотатства, совершенного в ночь на 21 декабря 2016 в городе Умань Черкасской области на могильном комплексе Рабби Нахмана из Брацлава. Об этом говорится в завялениы Минкультуры, распространенном сегодня.

"Украина на протяжении всей своей истории была полирелигиозной и поликонфессионной страной, на территории которой веками мирно сосуществовали представители различных конфессий и вероисповеданий. Толерантность и взаимное уважение были и остаются одними из тех высших ценностей, по которым украинское сообщество отмечают и идентифицируют в общеевропейском контексте, как общество с одним из самых высоких уровней уважения ко всей совокупности убеждений и верований ", – отмечается в заявление.

Согласно заявлению министерства, в связи с этим "с невыразимой горечью приходится констатировать прецедент преступного и ничем неоправданного неуважения к чувствам верующих, который произошел на могиле Рабби Нахмана" в Умани.

Рабби Нахман – уникально важная фигура для всей иудейской религиозной традиции, основатель Брацлавского Хасидизма, который, как отметили в министерстве, на сегодня является самым влиятельным направлением традиционного иудаизма.

Могила цадика Нахмана является одним из крупнейших мест поклонения и паломничества для иудейской общины не только Украины, но и всего мира.



"Этот дерзкий провокационный расистский поступок был не случайно совершен именно сейчас, когда не только внутриукраинская ситуация не дает оснований для зарождения или тем более прогрессирования тенденции углубления антисемитских проявлений, но и налаживается невиданный до сих пор уровень взаимопонимания и сотрудничества между Украиной и Израилем", – отметили в Минкультуры.

Таким образом, согласно заявлению министерства, "совершение ксенофобского акта в Умани может быть расценено в качестве осознанной и одной из попыток, направленных на подрыв стратегического партнерства между Украинским и Еврейским государствами".

Анализируя вышеупомянутый прецедент, в министерстве не исключили дальнейшее вмешательство "деструктивных внешних воздействий и иностранных факторов", которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в плоскости межрелигиозных отношений и межнациональных коммуникаций в Украине.



Министерство культуры Украины категорически осудило любые проявления религиозной и национальной нетерпимости. В частности, министерство глубоко обеспокоено указанным актом вандализма на могиле цадика Нахмана, "осуждает это проявление нетолерантности и неуважения к религиозным святыням, выражает убеждение, что это событие будет должным образом расследовано правоохранительными органами, а виновники будут привлечены к надлежащей ответственности в установленном законодательством порядке".

Также Минкультуры выразило поддержку и солидарность с верующими, принадлежащими к сообществу брацлавских хасидов, и всеми иудейскими объединениями Украины и мира.

Напомним, 21 декабря по спецлинии "102" отдела полиции Умани поступило сообщение, что на могильном комплексе цадика Нахмана происходят противоправные действия.

"Выезд на место происшествия установил, что неизвестные лица облили вход в указанный комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи. С места происшествия изъят ряд вещественных доказательств", – говорится в сообщении полиции.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование совершенного в синагоге преступления и отменил отпуск областного прокурора.

Изначально по факту хулиганских действий было открыто уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.296 Уголовно кодекса Украины.

Позже следователи начали также уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.