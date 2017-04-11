Минобороны инициирует введение новых воинских званий

В Министерстве обороны Украины инициируют введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

Он отметил, что во исполнение "дорожной карты" реформ в Министерстве обороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению реформирования, в рамках которой уже в этом году принято 26 нормативно-правовых актов, направленных на повышение боеспособности ВСУ и обороноспособности государства, разработчиком которых является Минобороны.

"Все нормотворческие инициативы прорабатываются Министерством обороны совместно с представителями Совета волонтеров и Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Сейчас на рассмотрении в Администрации президента Украины, Верховной Раде Украины и в Секретариате Кабинета министров Украины находится еще 22 проекта нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны. В частности, это проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих", предусматривающий введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины", – сообщил он.

По словам Прауты, также на рассмотрении находится законопроект "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которым предусматривается внесение изменений в соответствующее законодательство по вопросам: планирования мероприятий по обороне государства и защите его территории от возможной агрессии; обеспечения жизнедеятельности населения в особый период; полномочий государственных органов власти; предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации; "бронирования" граждан на период мобилизации и на военное время и др.

Ранее сообщалось, что весной в армию призовут более 14 тысяч украинцев.