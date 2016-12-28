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Мирча Луческу: "Россия и Украина для меня – одна и та же страна" http://www.segodnya.ua/img/article/7836/92_main.1482862093.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/92_tn.1482862093.jpg Украина Главный тренер "Зенита" считает, что страны разделила "случайность"

Мирча Луческу: "Россия и Украина для меня – одна и та же страна"

Вчера, 20:07

Главный тренер "Зенита" считает, что страны разделила "случайность"

Тренер &quot;Зенита&quot; Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru
Тренер "Зенита" Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru

Тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал об адаптации после переезда из Украины.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения – тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.
чемпионат России, Зенит Санкт-Петербург, Мирча Луческу

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Сегодня|Спорт

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