Мирча Луческу: "Россия и Украина для меня – одна и та же страна"
Главный тренер "Зенита" считает, что страны разделила "случайность"
Тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал об адаптации после переезда из Украины.
"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения – тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.
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