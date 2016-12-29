Mitsubishi согласилась снизить цены на авто для Нацполиции – Аваков
Министр отметил, что скидка позволит приобрести дополнительно сотню машин для полицейских
Автомобильный гигант Mitsubishi Motors согласился предоставить скидку для украинской стороны на закупку автомобилей для Национальной полиции, что позволит приобрести больше машин. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он отметил, что от представителя корпорации в Украине пришло письмо о предоставлении скидки в 14%.
"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины получил письмо от официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта", – написал Аваков.
Министр подчеркнул, что благодаря скидке удастся закупить дополнительно 101 машину.
Фото: Facebook
"Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн. ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции), – подчеркнул Аваков.
Фото: Facebook
Также он добавил, что окончательная цена автомобилей будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор.
Напомним, 21 сентября в МВД заявили о закупке новых 651 автомобилей Mitsubishi Оutlander PHEV с силовой гибридной установкой для Нацполиции.
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