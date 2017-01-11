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Молдова закрыла большинство КПП на границе с Украиной http://www.segodnya.ua/img/article/7872/88_main.1484141863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/88_tn.1484141863.jpg Украина Помимо этого, из-за непогоды не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки

Молдова закрыла большинство КПП на границе с Украиной

Сегодня, 15:32

Помимо этого, из-за непогоды не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки

Молдову засыпает снегом. Фото: rtr.md
Молдову засыпает снегом. Фото: rtr.md

Большинство контрольно-пропускных пунктов на южном участке молдавско-украинской границы закрыта из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщили в Пограничной полиции и Управлении таможни Молдовы, временно приостановлена работа Контрольно-пропускных пунктов "Чадыр-Лунга-1", "Чадыр-Лунга-2", "Бассарабяска", "Мирное", "Вулканешты", "Чишмикиой" и "Джурджулешты-Рени" (юг страны).

Помимо этого, из-за непогоды не работает паромная переправа через Днестр в городе Сороки, а также в селах Косэуць и Воронково на северном участке молдавско-украинской границы.

Пограничная полиция рекомендует владельцам автотранспортных средств воспользоваться другими контрольно-пропускными пунктами для въезда в Украину.

Затруднено также движение на автомагистралях республики и в крупных городах, в том числе и столице Кишиневе. Для борьбы со снежной стихией на дорогах республики работают около 400 единиц спецтехники.

В связи с создавшейся ситуацией, премьер-министр Молдовы Павел Филипп созвал экстренное заседание правительства.

Ранее Государственная метеослужба Молдовы предупредила о желтом уровне опасности снегопадов и образования снежных заторов.

Как сообщается, на юг Украины надвигается сильная вьюга и снегопады.
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