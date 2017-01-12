Мощный пожар в сумском спорт-клубе тушили два часа (видео)
События на ТК Украина
Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки
В Сумах горел самый большой спорт-клуб города. По словам свидетелей, огонь буквально за несколько минут охватил всю крышу здания и перекинулся на второй этаж, где расположен тренажерный зал.
Персонал и посетители успели выйти из помещения. Более двух часов огонь гасили 5 бригад спасателей. Кровля и второй этаж выгорели полностью. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Спорт-клуб открыли полгода назад.
"Снаружи произошло возгорание, внутри ничего не было. Вызвали пожарных – сработала сигнализация. В это время людей было немного, были сотрудники и человек 10-15", – сказал Владимир Загорулько, представитель владельца спортклуба.
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