Мощный пожар в сумском спорт-клубе тушили два часа (видео)

В Сумах горел самый большой спорт-клуб города. По словам свидетелей, огонь буквально за несколько минут охватил всю крышу здания и перекинулся на второй этаж, где расположен тренажерный зал.

Персонал и посетители успели выйти из помещения. Более двух часов огонь гасили 5 бригад спасателей. Кровля и второй этаж выгорели полностью. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Спорт-клуб открыли полгода назад.

"Снаружи произошло возгорание, внутри ничего не было. Вызвали пожарных – сработала сигнализация. В это время людей было немного, были сотрудники и человек 10-15", – сказал Владимир Загорулько, представитель владельца спортклуба.

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