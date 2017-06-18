МВД уже провело допрос задержанного киллера, напавшего на Осмаева

Вчера, 20:44

Представитель МВД Украины отметил, что жизни задержанного киллера ничего не угрожает

Стрелявший в Адама Осмаева - в больнице после операции, фото Facebook Игоря Мосийчука
Стрелявший в Адама Осмаева - в больнице после операции, фото Facebook Игоря Мосийчука

Злоумышленник, который напал на Адама Осмаева и Амину Окуеву, уже допрошен следователями. Об этом в эфире заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко, передает "112 Украина" .

"Его жизни (напавшего на Осмаева и Окуеву – ред.) ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", – сказал Шевченко.

По его словам, допрос задержанного киллера уже провели. Вместе с тем, по данным МВД, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.

"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", – отметил представитель МВД.

По его словам, российский след в деле нападения очевиден. При этом Шевченко напомнил, что для собственной "легенды" подозреваемый использовал персональные данные человека, который уже умер.

Как сообщалось ранее, в прокуратуре рассказали, как киллер Осмаева мог получить паспорт Украины. Напомним, Подозреваемого в покушении на жизнь Адама Осмаева и Амины Окуевой арестовали без права на залог. 
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