МВД уже провело допрос задержанного киллера, напавшего на Осмаева
Представитель МВД Украины отметил, что жизни задержанного киллера ничего не угрожает
Злоумышленник, который напал на Адама Осмаева и Амину Окуеву, уже допрошен следователями. Об этом в эфире заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко, передает "112 Украина" .
"Его жизни (напавшего на Осмаева и Окуеву – ред.) ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", – сказал Шевченко.
По его словам, допрос задержанного киллера уже провели. Вместе с тем, по данным МВД, нападающий ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.
"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", – отметил представитель МВД.
По его словам, российский след в деле нападения очевиден. При этом Шевченко напомнил, что для собственной "легенды" подозреваемый использовал персональные данные человека, который уже умер.
Как сообщалось ранее, в прокуратуре рассказали, как киллер Осмаева мог получить паспорт Украины. Напомним, Подозреваемого в покушении на жизнь Адама Осмаева и Амины Окуевой арестовали без права на залог.
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