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На границе с Польшей застряла почти тысяча авто – Госпогранслужба http://www.segodnya.ua/img/article/7852/73_main.1483433229.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/73_tn.1483433229.jpg Украина Наибольшие очережи зафиксированы на ПП "Краковец", а границы со Словакией и Венгрией свободны

На границе с Польшей застряла почти тысяча авто – Госпогранслужба

Сегодня, 10:46

Наибольшие очережи зафиксированы на ПП "Краковец", а границы со Словакией и Венгрией свободны

На границе с Польшей застряли почти тысяча авто. Фото: В.Грабар
На границе с Польшей застряли почти тысяча авто. Фото: В.Грабар

На украинско-польской границе по состоянию на 08.00 в очередях к пунктам пропуска стояли 950 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, в пункте пропуска "Краковец" оформления ожидали 130 автомобилей (дополнительная полоса движения для водителей с украинской регистрацией и граждан Европейского союза – 170 авто), а в ПП "Рава-Русская" – 200.

По 120 автомобилей стояли в очередях на пунктах пропуска "Грушев2 и "Шегини".

Кроме того, в ПП "Ягодин авто" скопилось 100 автомобилей, в ПП "Устилуг" – 50, ПП "Угринов" – 40, ПП "Смильница" – 20.

При этом, как сообщается, на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой очередей не было.

Напомним, 29 декабря на границе с Польшей застряли более тысячи автомобилей.
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Источник:

УНИАН

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