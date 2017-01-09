На ледяной трассе Киев-Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто
Авария произошла на границе Житомирской и Киевской областей
На одном километре автодороги международного значения Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере 14 автомобилей. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Житомира Дина Корчевная.
"8 января утром на границе Житомирской и Киевской областей на одном километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП при участии более 14 автотранспортных средств. Пострадавших нет. Причиной аварии стала скользкая дорога", – сказала она.
Напомним, в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях.
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