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На ледяной трассе Киев-Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто http://www.segodnya.ua/img/article/7864/44_main.1483913484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/44_tn.1483913484.jpg Украина Авария произошла на границе Житомирской и Киевской областей

На ледяной трассе Киев-Чоп в массовом ДТП разбились 14 авто

Сегодня, 00:18

Авария произошла на границе Житомирской и Киевской областей

Причиной аварии стала скользкая дорога. Иллюстрация: dtp.kiev.ua
Причиной аварии стала скользкая дорога. Иллюстрация: dtp.kiev.ua

На одном километре автодороги международного значения Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере 14 автомобилей. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-офицер патрульной полиции города Житомира Дина Корчевная.

"8 января утром на границе Житомирской и Киевской областей на одном километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП при участии более 14 автотранспортных средств. Пострадавших нет. Причиной аварии стала скользкая дорога", – сказала она.

Напомним, в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях.
ДТП, дорога, столкнулись, киев-чоп

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