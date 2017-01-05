На Николаевскую и Херсонскую области надвигается жуткая непогода

Лжидаются сильные снегопады с метелью и образованием снежного покрова высотой до 35 см, снежные заносы,обледенение проводов, деревьев и гололед на дорогах

Служба автомобильных дорог Украины в Николаевской области приняла решение 6 января в связи с ухудшением погодных условий закрыть движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств на участках автомобильных дорог по территории области.

Как сообщает Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области, речь идет о следующих участках: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской областью) – км 177+531 (до границы с Херсонской областью); Т-15-14 – подъезд к пгт Березанка, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – 4+430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка); Т-15-13 Нечаянное – Очаков км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – км 36+900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из Очакова).

Соцслужбы Николаевской области заготовили продукты питания и почти 8,5 тыс. единиц одежды на случай снежных заносов. Об этом сообщили УНН в Департаменте социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.

В течение 6 января запланировали проведение подворных обходов с целью предупреждения ограничения передвижения граждан в пределах населенных пунктов и вне их.



"Социальные работники управления соцзащиты населения участвуют в работе 256 групп социального патрулирования на территориях городов, районных центров, сельских и поселковых советов, которые активизируют свою работу во время ухудшения погодных условий, снижения температуры воздуха", – отметили в ведомстве.



В настоящее время определили функционирование 303 пунктов обогрева, в которых в настоящее время есть в наличии продукты питания – чай 544 упаковки, вермишель быстрого приготовления – 1 тыс. 186 упаковок, печенье 346 кг, консервы 607 банок, крупы, макаронные изделия 360 кг, сахар 391 кг, другие продукты (овощи, варенье, жиры) 288 кг. Также накопили 8 тыс. 448 единиц одежды и обуви зимнего ассортимента.

Общественные активисты Николаева организовались в "снежный патруль" для помощи горожанам в непогоду, которую ожидают на Рождество. "Сообщаю об общем сборе завтра в 17:00 часов. Если произойдет резкое ухудшение погоды, то время будет перенесено и экстренно соберемся. Цель – как минимум провести перекличку вживую, определить наши возможности и скоординировать наши действия по максимуму", – пишут активисты в соцсети Facebook.



Цель "снежного патруля" – оперативная помощь автомобилям "скорой", микроавтобусам с продуктами и обычным водителям, которые застряли на своих машинах в снежных сугробах. Также общественность приглашает всех, кто имеет желание и возможность, присоединиться к "снежному патрулю".

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кроме того, на въезде в Херсон будет организован объезд для грузового транспорта при ухудшении погодных условий 6-8 января, сообщает сайт Херсонской облгосадминистрации.

Вопросы готовности специализированных служб гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в период с 6 по 8 января, обсуждались в четверг на внеплановом заседании межведомственного оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в Херсонской области ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, обледенение проводов, деревьев и гололед на дорогах.

По словам заместителя главы Херсонской ОГА Вадима Чабана, с автоперевозчиками области будет проведен дополнительный инструктаж по ситуации и реагированию на автодорогах.

"Для грузового транспорта на въезде в Херсон будет организован объезд, который будет направлять грузовики к месту отстоя, чтобы переждать непогоду. Такие места будут обустроены на трассе М14: Т-образного перекрестка в с. Чернобаевка с местом отстоя "Чернобаевский рынок"; на трассе Р42, район с.Жовтневое – у автозаправки; на трассе М14, г. Алешки – возле автозаправок "Близнецы", – говорится в сообщении.