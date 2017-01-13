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На новогодние праздники в Украине произошло 50 убийств и 15 изнасилований – полиция http://www.segodnya.ua/img/article/7879/65_main.1484308001.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/65_tn.1484308001.jpg Украина В полиции отмечают, что раскрыты 87% убийств, более трети изнасилований и почти каждый второй разбой

На новогодние праздники в Украине произошло 50 убийств и 15 изнасилований – полиция

Сегодня, 13:47

В полиции отмечают, что раскрыты 87% убийств, более трети изнасилований и почти каждый второй разбой

На праздники было совершено множество преступлений. Фото: Status Quo
На праздники было совершено множество преступлений. Фото: Status Quo

Первая неделя 2017 года в Украине отметилась не только новогодними празднованиями, но и жестокими преступлениями. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко, передает 112.ua.

Он отметил, что с 1 по 9 января в Украине зафиксировано более 50 убийств, 15 изнасилований и 18,5 тыс. краж. Стоит отметить, что для воров новогодние праздники всегда были особо "урожайным сезоном".

"Всего в полицию поступило более 146 тыс. заявлений. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о более 19 тыс. уголовных правонарушений. Среди них 51 убийство, 83 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 15 изнасилований, 148 угонов, 444 грабежа. В эту декаду полиция зарегистрировала почти 8,5 тыс. краж – это 43% от всех преступлений", – рассказал Вакуленко.

В полиции отметили, что раскрыто было 87% убийств, более трети изнасилований, почти каждый второй разбой.

Также было неспокойно и на дорогах страны. С 1 по 9 января на дорогах произошло почти 3 тыс. ДТП, 408 из них – с пострадавшими, в которых 65 человек погибли и 538 человек травмированы.

Ранее ученые рассказывали, какую угрозу несут новогодние праздники. Исследования американских и новозеландских ученых позволили сделать вывод о том, что новогодние праздники увеличивают вероятность сердечного приступа приблизительно на 4%.
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