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На Новый год ожидается мороз – Укргидрометцентр http://www.segodnya.ua/img/article/7832/39_main.1482761582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/39_tn.1482761582.jpg Украина Небольшой снег в новогоднюю ночь  может пройти лишь в южных областях Украины, отметила синоптик

На Новый год ожидается мороз – Укргидрометцентр

Сегодня, 16:14

Небольшой снег в новогоднюю ночь  может пройти лишь в южных областях Украины, отметила синоптик

На Новый год будет спокойная погода. Фото: alau.kz
На Новый год будет спокойная погода. Фото: alau.kz

Новогодняя ночь ознаменуется небольшим морозом, а вот осадков не ожидается. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в ночь с 31 декабря на 1 января будет несильный мороз, осадки же могут быть лишь в южных областях.

"В новогоднюю ночь в Киеве – без осадков и мороз небольшой, 3-8 градусов, по сегодняшним данным, и днем также будет небольшой минус 2-3 градуса мороза, без осадков", – сообщила Савченко.

Синоптик отметила, что средняя температура в Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9 градусов мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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