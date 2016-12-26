На Новый год ожидается мороз – Укргидрометцентр

Небольшой снег в новогоднюю ночь может пройти лишь в южных областях Украины, отметила синоптик

Новогодняя ночь ознаменуется небольшим морозом, а вот осадков не ожидается. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в ночь с 31 декабря на 1 января будет несильный мороз, осадки же могут быть лишь в южных областях.

"В новогоднюю ночь в Киеве – без осадков и мороз небольшой, 3-8 градусов, по сегодняшним данным, и днем также будет небольшой минус 2-3 градуса мороза, без осадков", – сообщила Савченко.

Синоптик отметила, что средняя температура в Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9 градусов мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.