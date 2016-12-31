На Новый год по Украине будут дежурить 11 тысяч правоохранителей

МВД призывает граждан не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок

Правопорядок в новогоднюю ночь будут поддерживать десять тысяч полицейских и еще тысяча военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители отмечают, что на территории Украины в новогоднюю ночь запланировано проведение более тысячи новогодних мероприятий, в которых примут участие около 750 тысяч украинцев.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок", – говорится в сообщении МВД.

Как сообщалось, в Крыму российские силовики переведены на усиленный режим несения службы во время новогодних праздников. На полоустрове введены меры повышенной безопасности.