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На Новый год по Украине будут дежурить 11 тысяч правоохранителей http://www.segodnya.ua/img/article/7849/26_main.1483180705.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/26_tn.1483180705.jpg Украина МВД призывает граждан не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок

На Новый год по Украине будут дежурить 11 тысяч правоохранителей

Сегодня, 12:39

МВД призывает граждан не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок

На Новый год силовики перейдут на усиленный режим работы. Фото: соцсети
На Новый год силовики перейдут на усиленный режим работы. Фото: соцсети

Правопорядок в новогоднюю ночь будут поддерживать десять тысяч полицейских и еще тысяча военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители отмечают, что на территории Украины в новогоднюю ночь запланировано проведение более тысячи новогодних мероприятий, в которых примут участие около 750 тысяч украинцев.

"Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок", – говорится в сообщении МВД.

Как сообщалось, в Крыму российские силовики переведены на усиленный режим несения службы во время новогодних праздников. На полоустрове введены меры повышенной безопасности.
новый год, МВД, правоохранители, полицейские, правопорядок

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"Сегодня"

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