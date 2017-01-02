На озере в Черновицкой области погибли более 20 лебедей
Ветеринары не исключают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания
В Черновицкой области на озере села Чертория умер 21 лебедь.
Об этом сообщает местное издание "АСС".
"В течение часа инспекторы Госпотребслужбы Кицманского района и государственной больницы ветеринарной медицины района выехали на место происшествия. Совместно с работниками ГосЧС они достали из пруда 16 мертвых птиц и доставлены в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели", – рассказал начальник управления Госпотребслужбы Александр Александрюк.
Ветеринары подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания. Чтобы выяснить окончательную причину гибели лебедей ждут подтверждения диагноза из Научно-исследовательского института.
По состоянию на вечер 2 января на территории озера обнаружены еще пять мертвых лебедей.
Напомним, восемь лебедей спасали из ледяного плена в Днепропетровской области.
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