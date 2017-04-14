На Печерске отремонтирована ливневая канализация и начат ремонт подъездов

Проблема функционирования ливневых стоков – одна общая беда для всех районов Киева. Построенные в большинстве еще в середине прошлого века и не знавшие капитальной профилактики сети приводят к образованию во время дождей целых рек и озер на улицах и дворах столицы создавая дискомфорт для пешеходов.

Для решения проблемы ливневой канализации во дворе дома по ул. Мечникова 11, непосредственно прилегающего к застройке, компания "Э.К. "Сервис" профинансировала проведение работ по устройству ветки канализации и подключила ее к дренажной системе объекта строительства.

"Обустройство ливневок и ремонт подъездов – это еще один шаг в нашей системной работе с жителями прилегающих домов. Кроме обозначенных выше работ мы приступаем к завершению работ по укреплению фундамента дома №7 по пер. Марьяненко. Это стало возможно благодаря конструктивному диалогу с жителями дома. После завершения укрепления фундамента мы сделаем ремонт в квартире со стороны которой будут проводиться работы", -- отметил Владимир Семенцов, директор ООО "Э.К. "Сервис".

Ранее компанией было заявлено о финансировании ремонтов подъездов домов 7 по пер. Марьяненко и 11 по ул. Мечникова. На данном этапе начаты работы по ремонту подъездов по пер. Марьяненко 7.